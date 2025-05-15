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Российские военнослужащие зачистили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военнослужащие зачистили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенного пункта Богатырь на южно-донецком направлении проведения специальной военной операции (СВО).

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