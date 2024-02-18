Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону

Президент отметил, что корни российской государственности намного глубже, но он дал наиболее известную теорию норманского происхождени Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.
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