«Мир на Украине – это будущая война в Европе»

В последнее время (на протяжении примерно месяцев двух) те или иные европейские высокопоставленные лица регулярно выступают с откровенными заявлениями о том, что скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта для Евросоюза не то что нежелательно или невыгодно, а прямо-таки смертельно опасно.