В ЛДПР предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, которым предлагается запретить разрывать договоры безвозмездного пользования арктическими земельными участками с военными, пока они служат в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.