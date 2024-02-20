В ЛДПР предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, которым предлагается запретить разрывать договоры безвозмездного пользования арктическими земельными участками с военными, пока они служат в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
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