Андре Игудала ответил Микэлу Бриджесу, который назвал его «старпером»

Форвард «Уорриорз» Андре Игудала ответил на выпад игрока «Санз» Микэла Бриджеса в социальных сетях. 38-летний Игудала обратился к подписчикам своего аккаунта: «Инвестируйте в себя, это лучшее, что можно сделать».