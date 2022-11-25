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Андре Игудала ответил Микэлу Бриджесу, который назвал его «старпером»

Форвард «Уорриорз» Андре Игудала ответил на выпад игрока «Санз» Микэла Бриджеса в социальных сетях. 38-летний Игудала обратился к подписчикам своего аккаунта: «Инвестируйте в себя, это лучшее, что можно сделать».

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