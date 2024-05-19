Первый конкурс красоты "Мисс СССР" прошел 35 лет назад

Первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР" проходил с 19 по 21 мая 1989 года в Москве. Победительницей стала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова, первой вице-мисс — Анна Горбунова из Зеленограда, а третье место заняла уроженка Перми Екатерина Мещерякова.
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