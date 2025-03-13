Путин: Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США

Возобновление поставок Европе дешевого российского газа возможно в случае, если Россия и США договорятся о сотрудничестве в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.