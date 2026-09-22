Разбор ошибок 2

После разбора объективных и субъективных границ автора, разберем еще ее настройки. Настройки - это то, что мешает чувствовать границы верно, то есть мешает видеть субъективные границы там, где объективные.
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