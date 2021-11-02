"Росгосстрах": треть страховых случаев с дачами зимой – из-за действий злоумышленников

Огонь и действия злоумышленников — две самые распространенные причины страховых случаев, которые происходят на дачах зимой, подсчитали эксперты "Росгосстраха" после закрытия летнего дачного сезона-2021.
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