Военкора «Тринадцатого» задержали по делу об экстремизме

Военного блогера Егора Гузенко («Тринадцатый») арестовали на два месяца по делу об экстремизме. Ранее он уже неоднократно становился фигурантом уголовных дел и находился в федеральном и международном розыске.
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