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ДумаТВ

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Военкора «Тринадцатого» задержали по делу об экстремизме

Военкора «Тринадцатого» задержали по делу об экстремизме

Военного блогера Егора Гузенко («Тринадцатый») арестовали на два месяца по делу об экстремизме. Ранее он уже неоднократно становился фигурантом уголовных дел и находился в федеральном и международном розыске.

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