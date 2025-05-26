Новые подробности: кто и зачем поджег волонтерский штаб в Ленобласти

Это произошло в субботу ночью Вещи, которые хранились в волонтерском штабе Ленинградской области, пострадавшем от пожара, должны были быть отправлены, в том числе, детям в пункты выдачи заказов (ПВЗ) Курской области.
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