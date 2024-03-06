А-50У снова сходят с конвейера и прибывают в войска

Кошмар Кто-то верит надписям на заборах, а хабадник Фердман верит тому, что в Торе написано. Тоже сектант ещё тот...😀

Василий Целовальников Думаю, что Россия, потеряла 2 самолёта А-50, по беспечности и безответственности (больно дорогой и важный, этот самолёт)!