Нынешний конфликт, как известно, приводит к повышению темпов разработки новых военных технологий, вооружений, запуска их в массовое серийное производство и поставки в войска.
А-50У снова сходят с конвейера и прибывают в войска
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Кошмар
Кто-то верит надписям на заборах, а хабадник Фердман верит тому, что в Торе написано. Тоже сектант ещё тот...😀
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9 час.
Василий Целовальников
Думаю, что Россия, потеряла 2 самолёта А-50, по беспечности и безответственности (больно дорогой и важный, этот самолёт)!
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9 час.
Александр Батт
Самолет дорогой. Требует аэродрома. Сложен в эксплуатации. Аэростат и дирижабль дешевые. Могут управляться дистанционно.
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7 час.
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