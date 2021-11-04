Гимнастка Мельникова раскрыла детали лишения её золота на ЧМ ради японки

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова дала исчерпывающую информацию по инциденту не прошедшем накануне чемпионате мира в японском городе Китакюсю, когда её фактически лишили победы в вольных упражнениях.