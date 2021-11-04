smi.media

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Фашизм в действии.«Лига пациентов» ...
  • Россиянин
    Самое главное, нужно вовсеуслышание объявить: Иностраных наемников в плен не брать. Бандеровцев, правосеков и прочию ...Полномасштабное н...
  • Александр
    Жрать начнут...!!!В США уже вскрыва...

Гимнастка Мельникова раскрыла детали лишения её золота на ЧМ ради японки

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова дала исчерпывающую информацию по инциденту не прошедшем накануне чемпионате мира в японском городе Китакюсю, когда её фактически лишили победы в вольных упражнениях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх