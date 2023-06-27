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Жумагулов о своем поражении: «Не ищу себе оправданий»

Известный казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-9) выступил с заявлением после своего поражения американцу Джошуа Вану (8-1):  «Ассалямуалейкум! Приветствую всех! У меня все хорошо.

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