Scientific Reports: высокая температура может быть признаком депрессии

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили данные 20,8 тысячи пациентов, собранные за семь месяцев, и сделали следующий вывод: пациенты с диагностированной депрессией чаще страдают от повышенной температуры тела.
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