Что будет с Телеграмом после ареста Павла Дурова

Миллиардеру Павлу Дурову грозит двадцать лет тюрьмы. Вчера ночью общественность с тревогой наблюдала за событиями, разворачивающимися во Франции — был арестован российский бизнесмен, основатель популярного в стране мессенджера Telegram.
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