Украина: В ночь с 21 на 22 июля в результате ударов российских ракет и беспилотников по меньшей мере один человек погиб в Корабельном районе и двое получили ранения в Центральном районе Херсона Херсонской области, один погиб в Одесской области и пятеро получили ранения в Бучском районе Киевской области.