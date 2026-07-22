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Контрафронт

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Украина: В ночь с 21 на 22 июля в результате ударов российских ракет и беспилотников по меньшей мере...

Украина: В ночь с 21 на 22 июля в результате ударов российских ракет и беспилотников по меньшей мере один человек погиб в Корабельном районе и двое получили ранения в Центральном районе Херсона Херсонской области, один погиб в Одесской области и пятеро получили ранения в Бучском районе Киевской области.

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