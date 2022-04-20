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Тренинг для педагогов ´Психологическая компетентность педагогических работников учреждения в сфере профилактики суицидального...

Тренинг для педагогов ´Психологическая компетентность педагогических работников учреждения в сфере профилактики суицидального...

31.03.2022 г. педагогом - психологом ГУО ´Средняя школа № 23 г. Бобруйска´ Буйвило И.А. проведен тренинг для педагогов ´Психологическая компетентность педагогических работников учреждения в сфере профилактики суицидального поведения обучающихся´.

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