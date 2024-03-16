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Песков рассказал, почему Путин проголосовал на выборах президента дистанционно

Песков рассказал, почему Путин проголосовал на выборах президента дистанционно

По словам пресс-секретаря действующего президента, это очень удобно Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин решил проголосовать на выборах президента онлайн, так как "это просто очень удобно".

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