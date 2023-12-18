Запущенная КНДР ракета упала за пределами экономической зоны Японии

KCNA via REUTERS Северная Корея (КНДР) в понедельник, 18 декабря, запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства обороны страны.