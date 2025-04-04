На базе Детской городской больницы №1 откроется катамнестическое отделение

Врачи здесь будут наблюдать за детьми с внутриутробно обнаруженными пороками развития Новый детский центр хирургии, который откроют на базе Детской городской больницы №1, обзаведется собственным катамнестическим отделением.
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