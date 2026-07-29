АЛ

Александр Лагуткин

Для этого нужна решимость всерьёз отвечать на террористические атаки бандеровцев. Но почему-то за обстрел детского общежития и убийство десятков российских детей-подростков не был превращен в груды щебня весь центр куева вперемешку с бандеровским "фаршем". Значит нам нужно ждать следующих обстрелов общежитий, автобусов с детьми, пляжей с людьми и праздничных массовых гуляний этими бандеровскими мясниками, потомками волынских живодеров. Почему на тех, кто давал приказы на эти теракты не устроена серьёзная охота!? У Сталина умели это делать. Почему к наркоману толпами спокойно ездит всякая европейская нечисть погулять и поразвлечься!? Почему их не отправляют вслед за русофобом Грэмом!? Есть же у России все средства для этого! Там давно нет никакого "братского народа". Там в остались скачущие потомки волынских живодеров. Их даже поляки ненавидят.