Удары разведывательно-ударного БПЛА «Орион» по технике и складу боеприпасов ВСУ в Сумской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Удары разведывательно-ударного БПЛА «Орион» по технике и складу боеприпасов ВСУ в Сумской области.
Свежие комментарии