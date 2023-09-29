Авторы комедийного шутера High on Life показали релизный трейлер дополнения High On KnifeСовсем немного осталось до дебюта High on Knife, дополнения, которое расширит сюжет High on Life и станет одним из многочисленных релизов в октябре 2023 года.
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