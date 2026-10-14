ТЕННИС. Турнирная хроника Азиатская серия турниров выходит на финишную прямую. Теннисистки, правда, еще две недели будут играть в Китае и Японии, а у мужчин Masters в Шанхае - последнее соревнование в азиатском регионе.
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