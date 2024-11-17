Как возвращается домой русский с территории 404?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Тупости хохлам просто можно позавидовать.. Ну ни кто вас ни в ЕС ни в НАТО не примет. Что упираться то. Вас ждет с распростертыми пуками, хлебом с солью ЕС, США и их союзники. Демократия, толерантность, сытая беззаботная жизнь, что еще халявщикам хохлам в европе и под защитой НАТО сразу будите, а не с русней ненавистной соседями. А в европе и скакать будите, гопак выплясывать, права качать, а как к вам туда нацики, бандеровцы, наемники с террористами подтянутся всех нагнете в европе. Волынская резня им детской шалостью покажется... В добрый путь и светлое будущее вам в хохлоевропе...