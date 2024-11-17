Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Георгий Лазаренко
    Ну-ну, типа мы далеко и по нам не достанет уже не факт! Достанет, и не один раз! Не злите нас, будет только хуже!!! 🤬Западные СМИ: Ваш...
  • Tatyana Fedotova
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    Если по их базам не ударят наши тут же в ответ и в 20 раз мощнее, то всё это развяжет НАТО руки. Их надо остановитьЗападные СМИ: Ваш...

Как возвращается домой русский с территории 404?

Как возвращается домой русский с территории 404?

Тупой и дешёвый шантаж базами НАТО в "Диком поле", или. Украина это приманка, а не приз. Скажу неординарную вещь.

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Комментарии
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М
Мария
Кастрюли сделали свой европейский выбор. Безвиза добились! Мужики без виз на кладбищах. Женщины монополизировали рынок европейской проституции. На халяву и уксус сладкий!
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Тупости хохлам просто можно позавидовать.. Ну ни кто вас ни в ЕС ни в НАТО не примет. Что упираться то. Вас ждет с распростертыми пуками, хлебом с солью ЕС, США и их союзники. Демократия, толерантность, сытая беззаботная жизнь, что еще халявщикам хохлам в европе и под защитой НАТО сразу будите, а не с русней ненавистной соседями. А в европе и скакать будите, гопак выплясывать, права качать, а как к вам туда нацики, бандеровцы, наемники с террористами подтянутся всех нагнете в европе. Волынская резня им детской шалостью покажется... В добрый путь и светлое будущее вам в хохлоевропе...
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15 час.
Марина Петрова
Когда наши займут хохлятские земли, установить жесткую дисциплину, на любое незначительное нарушение законов, применять наказание без жалости, а то они сразу начинают что-то требовать, как тот же Царев и Подоляка. Пусть сами восстанавливают свое хозяйство. И ни в коем случае не баловать их деньгами. Уехавших не пускать обратно. Главное, следить за чиновниками и за их, и за нашими.
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9 час.

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