Хронометраж, свежие тизеры и новые постеры — материалы по "Вечным"

Сегодня появилось много свежих материалов по фильму "Вечные" (Eternals). Marvel Studios представила новый постер, показала процесс создания ленты в фичуретке и выпустила новый тизер с ранее не показанными кадрами.
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