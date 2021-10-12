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Хронометраж, свежие тизеры и новые постеры — материалы по "Вечным"

Хронометраж, свежие тизеры и новые постеры — материалы по "Вечным"

Сегодня появилось много свежих материалов по фильму "Вечные" (Eternals). Marvel Studios представила новый постер, показала процесс создания ленты в фичуретке и выпустила новый тизер с ранее не показанными кадрами.

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