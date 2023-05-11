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Идет сатанинский навал на нашу Родину. Мы победим в этой текущей войне.Но не факт, что выиграем послевоенный мир

Идет сатанинский навал на нашу Родину. Мы победим в этой текущей войне.Но не факт, что выиграем послевоенный мир

Все религии Мира говорят о постоянно текущей борьбе мирового Зла с Добром. Зло и Добро по разному персонифицировалось, по разному трактовалось в разных культурах.

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