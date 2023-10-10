"Ситуация настолько сюрреалистична, что на первый взгляд это кажется невозможным"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Tania Еременко
С таким Куй вашевым и не такое может быть.
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3 час.
А
Александр
Интересно, а где русские? И в истории следы не сыщут, и на улице не встретишь. Петра I подменили, в царях и 1% русской крови не нашлось, Ленин русских дураков никак вразумить не мог. Сталин русский народ за Победу благодарил. С тех пор и не вспоминают.
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2 час.
АВ
Александр Васильчиков
Никто Петра первого не подменял... Просто он помнил кто его родители... Татарская княжна на русском троне да грузинский князь что в палаты к ней заходил. От того он треть населения России не пожалел.
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2 час.

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