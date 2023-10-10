"Ситуация настолько сюрреалистична, что на первый взгляд это кажется невозможным"

Tania Еременко С таким Куй вашевым и не такое может быть.

А Александр Интересно, а где русские? И в истории следы не сыщут, и на улице не встретишь. Петра I подменили, в царях и 1% русской крови не нашлось, Ленин русских дураков никак вразумить не мог. Сталин русский народ за Победу благодарил. С тех пор и не вспоминают.