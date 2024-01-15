Apple «взялась за голос» и усиливает команду Siri. Несогласных уволят.

Apple планирует объединение команд. Сотрудники отдела искусственного интеллекта (ИИ) из Сан-Диего, в количестве 121 человек, должны переехать в Остин до конца следующего месяца или потерять работу 26 апреля.
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