Переговоры о вступлении не продолжатся до тех пор, пока бывшее советское государство не наведет у себя порядок, что станет серьезным ударом для Владимира Зеленского Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована для членства в НАТО, что сильно ударит по Зеленскому.