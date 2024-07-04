Переговоры о вступлении не продолжатся до тех пор, пока бывшее советское государство не наведет у себя порядок, что станет серьезным ударом для Владимира Зеленского Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована для членства в НАТО, что сильно ударит по Зеленскому.
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