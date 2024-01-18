Вернувшийся с СВО новосибирец передал раненым трости и инвалидное кресло

В Новосибирске участники "Комитета семей воинов Отечества" рассказали о работе с бойцами СВО.В Новосибирском региональном отделении общественной организации "Комитет семей воинов Отечества" рассказали, что один из участников СВО сделал раненым бойцам необычный подарок – купил для них средства реабилитации.