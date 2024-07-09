«Лаборатория Касперского» запустила собственный магазин приложений «Лабор...

«Лаборатория Касперского» запустила собственный магазин приложений«Лаборатория Касперского» запустила магазин приложений для KasperskyOS — он получил название Kaspersky Appicenter, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
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