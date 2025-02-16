БлокнотРУ Следственный комитет России инициировал проверку информации о деятельности этнических банд в Ростовской области, которая активно распространяется в социальных сетях.
В Ростове решили покончить с разгулом этнической преступности
Комментарии
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Serg
"местный офицер МВД по имени Мухаммад"- и вот пока Мухаммады будут править бал в органах МВД и не только, порядка не будет. В СССР негласно черножопым был запрет на работу в МВД и других силовых структурах.
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2 час.
S
Serg
Да, Нариммат, если ты работал в семидесятых, то ты должен был отлично знать русский язык. А сейчас намеренно его ломаешь. Либо дебил от рождения, но тогда не мог работать на Россельмаше, либо шкура провокаторская.
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2 час.
NB
Nikolay Boyko
Гнать полицию продажную☝️☝️☝️☝️☝️
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15 мин.
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