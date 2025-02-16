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Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Гнать полицию продажную☝️☝️☝️☝️☝️В Ростове решили ...
  • Irina Krasnova
    этот вонючий продажный жЫд делает то, что ему сказали делать :  освобождать украинские земли от славян,  т.к. у них в...Зеленский включил...
  • Serg
    Да, Нариммат, если ты работал в семидесятых, то ты должен был отлично знать русский язык. А сейчас намеренно его лома...В Ростове решили ...

В Ростове решили покончить с разгулом этнической преступности

В Ростове решили покончить с разгулом этнической преступности

БлокнотРУ Следственный комитет России инициировал проверку информации о деятельности этнических банд в Ростовской области, которая активно распространяется в социальных сетях.

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Комментарии
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Serg
&quot;местный офицер МВД по имени Мухаммад&quot;- и вот пока Мухаммады будут править бал в органах МВД и не только, порядка не будет. В СССР негласно черножопым был запрет на работу в МВД и других силовых структурах.
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2 час.
S
Serg
Да, Нариммат, если ты работал в семидесятых, то ты должен был отлично знать русский язык. А сейчас намеренно его ломаешь. Либо дебил от рождения, но тогда не мог работать на Россельмаше, либо шкура провокаторская.
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2 час.
NB
Nikolay Boyko
Гнать полицию продажную☝️☝️☝️☝️☝️
Ответить
15 мин.
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