За прошедшие сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Вичуге в 18-00 на улице Ленинградская 22-летняя девушка, управляя автомобилем «БМВ-520», при повороте направо во двор дома, совершила наезд на 43-летнюю женщину-велосипедистку, пересекающую путь её движения по тротуару слева.
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