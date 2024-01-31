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Кто выиграет и кто проиграет от закрытия американских терминалов СПГ

Кто выиграет и кто проиграет от закрытия американских терминалов СПГ

Как известно, 26 января президент Соединённых Штатов Джозеф Байден под давлением экологов дал команду приостановить выдачу лицензий на строительство новых экспортных терминалов сжиженного газа.

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