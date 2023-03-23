Daily Moscow

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Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину «продать России» новые регионы

Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину «продать России» новые регионы

Как считает экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и в сенате США Марио Лойола, Вашингтон должен убедить киевский режим согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на крупную финансовую компенсацию — в том числе репарации.

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