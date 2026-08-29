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Новые законы с 1 сентября 2026 года, что изменится для россиян

Новые законы с 1 сентября 2026 года, что изменится для россиян

С 1 сентября 2026 года россиян ждут масштабные перемены: запрет смартфонов в школах, новые учебные курсы, ограничение сверхурочных, цифровой рубль и изменения в пенсиях.

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