В подмосковных Люберцах впервые удалили камень из желчного протока лазером

Впервые в Люберцах врачи удалили камень из желчного протока лазером. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», дробление камня механическим воздействием нельзя было провести из-за его плотной структуры.
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