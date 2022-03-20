Жительница Мариуполя заявила об умышленном взрыве бассейна неонацистами батальона «Азов»

Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press Нацисты из батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) взорвали в центре Мариуполя плавательный бассейн «Нептун», убив при этом большое количество мирных граждан.
Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press Нацисты из батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) взорвали в центре Мариуполя плавательный бассейн «Нептун», убив при этом большое количество мирных граждан.
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