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Жительница Мариуполя заявила об умышленном взрыве бассейна неонацистами батальона «Азов»

Жительница Мариуполя заявила об умышленном взрыве бассейна неонацистами батальона «Азов»

Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press Нацисты из батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) взорвали в центре Мариуполя плавательный бассейн «Нептун», убив при этом большое количество мирных граждан.

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