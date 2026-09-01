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Виктория Исакова сыграет в новом сезоне триллера «Фишер» — первые кадры с площадки

Виктория Исакова сыграет в новом сезоне триллера «Фишер» — первые кадры с площадки

Объявлен полный актерский состав продолжения громкого детективного сериала. Виктория Исакова Онлайн-кинотеатр WinkВиктория Исакова Онлайн-кинотеатр WinkАктриса Виктория Исакова вошла в актерский состав детективного триллера «Фишер.

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