Дипломат Мирошник обвинил Запад в избирательном подходе к Уставу ООН

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT заявил, что некоторые западные страны относятся к Уставу ООН как к меню в ресторане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы н...
- Психолог Тодорова...
- Психотерапевт Кра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым