Военкор Стешин возмущён мягким приговором угрожавшему убийством за Z-кепку в Крыму

Люди добрые,до чего дожили.... Чтобы добиться справедливости обязательно надо поднять бурю негодования в СМИ. До каких пор люди будут возмущаться и возмущаться? Почему люди, наделённые властью,силой не могут наказать ПО ЗАКОНУ какого-то дрыща? Это означает только одно- ты ЗА или ПРОТИВ закона. На этом основании должны были приниматься решения. Другого просто не должно быть!

ВлаДимир

УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.