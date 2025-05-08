ВСУ с вечера 6 мая выпустили по России 447 дронов и ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили массированную атаку на территории России, выпустив почти 500 дронов и ракет за сутки, под удар попали сразу несколько регионов, в том числе Костромская, Ярославская, Московская, Воронежская, Тульская, Смоленская области и Мордовия.
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