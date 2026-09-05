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«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду», несмотря на голевую передачу Роналду

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду», несмотря на голевую передачу Роналду

5 сентября в чемпионате Саудовской Аравии был сыгран матч 5-го тура, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср» и добился победы со счетом 2:1.

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