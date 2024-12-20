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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Воот, сегодня хороший день – и пятница, и парных праздников куча

Воот, сегодня хороший день – и пятница, и парных праздников куча, и до нового года всего ничего. Предлагаем отмечать по порядку: ✨ Международный день солидарности людей + День карманных вселенных – отличная возможность оглядеться по сторонам и заметить, как много вокруг ярких и интересных личностей, а потом вспомнить, что и ты – отдельный космос ✨ День неудачника + Праздник радостной песни – а вдруг наши неудачи всего лишь часть пути и шаг к чему-то хорошему? Уверены, что так и есть, поэтому извлекаем опыт, а чтобы было веселее – включаем песни-зажигалки, поем и танцуем.

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