Воот, сегодня хороший день – и пятница, и парных праздников куча, и до нового года всего ничего. Предлагаем отмечать по порядку: ✨ Международный день солидарности людей + День карманных вселенных – отличная возможность оглядеться по сторонам и заметить, как много вокруг ярких и интересных личностей, а потом вспомнить, что и ты – отдельный космос ✨ День неудачника + Праздник радостной песни – а вдруг наши неудачи всего лишь часть пути и шаг к чему-то хорошему? Уверены, что так и есть, поэтому извлекаем опыт, а чтобы было веселее – включаем песни-зажигалки, поем и танцуем.