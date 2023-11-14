Сотрудники уголовного розыска северо-востока столицы пресекли очередной канал нелегальной миграции

«Оперативниками Отдела уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность подозреваемых в организации незаконной миграции, совершенной в составе группы лиц по предварительному сговору.
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