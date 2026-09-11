Миф о выгодных вкладах в СССР

Копить деньги в СССР было нельзя. Однако копить — очень естественно для человека, поэтому многие всё же пытались копить, что обычно заканчивалось закономерным разочарованием.
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