Мамаев о Слуцком: «Он нехороший человек – для меня лично. Для кого-то он, может, и святой»

– Много фраз, приписанных тебе, совсем уж ложь? Например, про Слуцкого. История про то, что когда Слуцкий сказал: «Зайди ко мне», ты сказал: «Я к вам в номер не пойду, потому что о вас ходят разные слухи».
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