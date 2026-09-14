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Несекретные материалы

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Эксперт объяснил успех «дронового наступления» ВС РФ на запад Украины

Эксперт объяснил успех «дронового наступления» ВС РФ на запад Украины

Все выходные ВС РФ наносили удары по территории Западной Украины: от Житомира, Луцка и Тернополя до Винницкой и Львовской областей.

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