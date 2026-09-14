Эксперт объяснил успех «дронового наступления» ВС РФ на запад Украины

Все выходные ВС РФ наносили удары по территории Западной Украины: от Житомира, Луцка и Тернополя до Винницкой и Львовской областей.
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Побольше "гераней" хороших и разных.
Российская армия снова может считаться лучшей в мире!!! То как ,, работают " Российские войны в зоне СВО войдет в мировую военную историю